Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

17-летняя спортсменка по итогам произвольной программы показала результат 146,72 балла. По итогам двух программ в ее активе 226,72 балла.

Второй стала японка Рико Хонго (189,98). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (182,21), на пятой - Алена Леонова (170,68).

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.