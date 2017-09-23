Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в Братиславе

Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с "Динамо"Спорт 23 сентября, 17:44
Трамп отменил приглашение в Белый дом для баскетболиста НБА КарриСпорт 23 сентября, 17:25
Шишкарев: перед женской сборной РФ по гандболу стоит задача завоевать медали на ЧМ-2017Спорт 23 сентября, 17:16
СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, забросив девять шайб "Югре"Спорт 23 сентября, 17:00
Эксперт: реакция рынка евробондов на повышение Fitch прогноза по РФ будет ограниченнойЭкономика и бизнес 23 сентября, 16:58
Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в БратиславеСпорт 23 сентября, 16:55
Футболисты "Динамо" перед игрой с ЦСКА поддержали травмированных Панченко и РыковаСпорт 23 сентября, 16:50
Жуков: гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программуСпорт 23 сентября, 16:47
Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем ДохениСпорт 23 сентября, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
17-летняя спортсменка по итогам произвольной программы показала результат 146,72 балла. По итогам двух программ в ее активе 226,72 балла.
Второй стала японка Рико Хонго (189,98). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (182,21), на пятой - Алена Леонова (170,68).
Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.