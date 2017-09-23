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Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"

Спорт
23 сентября, 19:21 UTC+3 ХИМКИ область/ 23, сентября. /ТАСС

В первом тайме матча с московским "Динамо" защитник получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником Антоном Сосниным

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб ЦСКА рассчитывает, что футболист Марио Фернандес восстановится после сотрясения мозга и сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом журналистам на пресс-конференции сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В субботу ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0. В первом тайме Фернандес получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.

"У Фернандеса небольшое сотрясение. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, и он сможет принять участие в матче против "Манчестер Юнайтед" в среду", - сказал Гончаренко.

Также главный тренер армейцев отметил, что ЦСКА не хватило скорости в матче против "Динамо". "Думаю, что, играя в таком темпе, сложно рассчитывать на победу. ЦСКА сегодня не хватало скорости. Соперник сегодня очень хорошо оборонялся, у нас отсутствовал [Александр] Головин, ввиду чего не хватало креатива в атаке", - отметил тренер.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, "Динамо" - 11-е с десятью очками. В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом", ЦСКА дома примет "Уфу". Оба матча пройдут 1 октября.

Армейцы примут "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 27 сентября на "ВЭБ-Арене".

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