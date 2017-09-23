Калитвинцев: "Динамо" заслужил ничью с ЦСКА самоотверженной игрой в оборонеСпорт 23 сентября, 19:30
Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"Спорт 23 сентября, 19:21
"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 23 сентября, 19:08
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страныМеждународная панорама 23 сентября, 18:54
Борец Богомоев возобновил карьеру после тяжелого ранения в апреле нынешнего годаСпорт 23 сентября, 18:53
Путин заявил, что урожай в этом году побьет предыдущие рекордыЭкономика и бизнес 23 сентября, 18:27
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировыхЭкономика и бизнес 23 сентября, 18:24
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 сентября, 18:24
Трефилов: молодые гандболистки сборной России в будущем оправдают ставку на нихСпорт 23 сентября, 18:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб ЦСКА рассчитывает, что футболист Марио Фернандес восстановится после сотрясения мозга и сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом журналистам на пресс-конференции сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В субботу ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0. В первом тайме Фернандес получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.
"У Фернандеса небольшое сотрясение. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, и он сможет принять участие в матче против "Манчестер Юнайтед" в среду", - сказал Гончаренко.
Также главный тренер армейцев отметил, что ЦСКА не хватило скорости в матче против "Динамо". "Думаю, что, играя в таком темпе, сложно рассчитывать на победу. ЦСКА сегодня не хватало скорости. Соперник сегодня очень хорошо оборонялся, у нас отсутствовал [Александр] Головин, ввиду чего не хватало креатива в атаке", - отметил тренер.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, "Динамо" - 11-е с десятью очками. В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом", ЦСКА дома примет "Уфу". Оба матча пройдут 1 октября.
Армейцы примут "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 27 сентября на "ВЭБ-Арене".