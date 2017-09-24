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Рябинский: Кудряшов имел шансы, но поединок с Дортикосом все равно завершился бы нокаутом

Спорт
24 сентября, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В воскресенье россиянин уступил кубинцу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса нокаутом во втором раунде

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Андрей Рябинский

Андрей Рябинский

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов имел шансы в поединке с кубинцем Юниером Дортикосом, однако бой в любом случае завершился бы нокаутом. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В воскресенье Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

"Шансы, конечно, были, - сказал Рябинский. - Оба парня являются ярко выраженными нокаутерами, кто первым попадает, тот и заканчивает бой. Первым попал Дортикос, это был хороший и плотный удар. Что Кудряшов сделал не так, судить не берусь, пусть тренерская команда отвечает на этот вопрос".

"Мы понимали, что этот бой закончится нокаутом в ту или иную сторону, очевидно, что это была бы первая половина боя", - добавил собеседник агентства.

Теперь в активе Дортикоса 22 победы (21 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все нокаутом) и два поражения.

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