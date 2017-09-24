Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Французская бригада судей во главе с Клеманом Тюрпеном назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы Е между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет 26 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 21:45 мск.
Ассистентами Тюрпена назначены Николя Дано и Сириль Гренгуар, дополнительными арбитрами - Радди Буке и Николя Рейнвиль. Резервным судей будет работать Хишам Закрани.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на выезде сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1). "Ливерпуль" на своем поле не сумел победить испанскую "Севилью" (2:2).