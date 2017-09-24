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Футболист Эдер считает, что "Локомотив" заслужил победу в матче с "Ростовом"

Спорт
24 сентября, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Португалец забил единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время

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Эдер

Эдер

© AP Photo/Martin Meissner

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" заслуженно победил "Ростов" в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил нападающий московской команды Эдер, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0. Эдер забил единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время.

"Матч получился тяжелым, - сказал Эдер. - Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее".

"Не могу ничего сказать по поводу офсайда в эпизоде с голом, - продолжил он. - Была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет".

В следующей туре 1 октября "Локомотив" дома сыграет со столичным "Динамо".

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