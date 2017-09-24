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Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА

Спорт
24 сентября, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Аудиторская проверка Российского антидопингового агентства пройдет на следующей неделе

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©  Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание, на котором получит информацию об аудиторской проверке Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Также на совещании будет заслушан доклад одного из двух независимых экспертов WADA, которые находятся в России. По итогам совещания комитет выступит с рекомендацией совету учредителей WADA, на котором будет рассмотрен вопрос относительно восстановления членства РУСАДА в организации. Совет учредителей WADA состоится 16 ноября в Сеуле, полный аудит РУСАДА пройдет в конце сентября. 27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА, и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование, а также его планирование.

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В воскресенье в Париже состоялся исполком WADA. "С ноября 2015 года WADA и его партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, которая обеспечит защиту "чистых" спортсменов внутри страны и за ее пределами, - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Параллельно, поскольку независимый доклад Макларена в декабре 2016 года подтвердил институционализированную манипуляцию процесса допинг-контроля в России, WADA поддерживает и контролирует международные федерации и другие пострадавшие организации. Мы неуклонно добиваемся завершения "дорожной карты".

В пресс-релизе отмечается, что руководство WADA по-прежнему настаивает на выполнении "трех важнейших пунктов дорожной карты". Во-первых, это публичное признание ответственных за антидопинговую программу в России с результатами расследования Ричарда Макларена. Во-вторых, это предоставление российскими властями доступа к образцам из Московской лаборатории. В-третьих, проведение аудита РУСАДА, который будет длиться около недели с 25 сентября.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.

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