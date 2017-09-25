Черчесов: капитан "Спартака" Глушаков не вызван в сборную России из-за травмы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков не был вызван в сборную Росси для участия в товарищеских матчах с командами Южной Кореи и Ирана по причине травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Состав национальной команды был объявлен в понедельник. Глушаков получил травму во время гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" (1:1), который состоялся 13 сентября. Сообщалось, капитан красно-белых пропустит две недели.

"Он травмирован, его невызов связан с этим. Но ситуация бывает разной, на сегодняшний день он не играет, если мы сегодня объявляем состав, значит он не попадает, потому что мы не знаем, что будет с ним через пару дней. Какие-то вещи у него не складываются. И ему не помешает пауза, потому что надо подлечиться, и в спокойной обстановке какие-то свои мысли привести в порядок - чтобы и "Спартаку" была польза и автоматически и нам", - сказал Черчесов.

"Дмитрий Комбаров не был вызван не по причине повреждения", - добавил специалист.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань-Арене". Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.