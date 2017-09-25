Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Форварды Федор Смолов и Александр Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник стал известен состав российской сборной на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против румын.

"Загадывать рано, должны ли Смолов и Кокорин играть вместе или менять друг друга, но дублировать друг друга они не должны. Об футболиста квалифицированные, определенное время вместе росли, поэтому хорошо знают друг друга. Как все будет складываться, покажут тренировочный процесс и игры. Главное - определить, кого чем занять на поле в их связке, чтобы их функции не дублировать, хотя они разноплановые игроки", - сказал Черчесов.

"Перед Кубком конфедераций у нас Кокориным был разговор, а сейчас не было. У него в клубе есть главный тренер, который поставил его на ту или иную позицию, у него поменялся тренировочный процесс, многие партнеры поменялись. Ситуация так сложилась, что он не попал на большой турнир, был разговор, во время которого мы некоторые вещи обсудили, он знает, что я такие разговоры для галочки не веду. Иногда любому человеку нужно посмотреть на кое-какие вещи - как он чувствует себя в сборной и без нее, и я рад, что [Кокориным] сделаны правильные выводы", - добавил главный тренер сборной.

На матчи против корейцев и иранцев не вызван форвард "Зенита" Артем Дзюба. "Мы думаем, нужен ли нам большой, фактурный нападающий. Даже не в фамилиях дело. [Антон] Заболотный, может быть, и фактурный, но он очень подвижный", - отметил Черчесов.

По его словам, отсутствие большого количества игрового времени не мешает полузащитнику "Зенита" Юрию Жиркову получать место в составе национальной команды. "То, что он мало играет, не означает, что он потерял квалификацию. Я с ним разговаривал, настроение у него нормальное. Он футболист, которому не надо много времени, чтобы привести себя в порядок", - сообщил Черчесов.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань-Арене". Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.