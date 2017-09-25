Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будет обсуждаться подготовка сборных России по бобслею и скелетону к олимпийскому сезону, состоится 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"На экспертном совете будет заслушан доклад главного тренера национальной команды, старших тренеров по бобслею и скелетону, а также врача команды, - отметил Зубков. - Они расскажут, как прошел летний период подготовки к олимпийскому сезону. Будут озвучены принципы отбора в олимпийскую команду и те старты, в которых наши спортсмены примут участие для того, чтобы получить максимальную олимпийскую квоту".

Главным стартами сезона-2017/18 станет олимпийский турнир бобслеистов и скелетонистов, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 15 по 25 февраля 2018 года, а также чемпионат Европы в австрийском Иглсе (15-18 декабря).