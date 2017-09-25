Андрей Чернышев избран первым вице-президентом Федерации бобслея России

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Депутат Государственной думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев занял пост первого вице-президента Федерации бобслея России. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

"Президиум Федерации бобслея России на одном из своих последних заседаний избрал Андрея Владимировича Чернышева первым вице-президентом нашей организации", - отметил Зубков.

Чернышев является членом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.