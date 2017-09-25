Федерация бобслея и скелетона Москвы может быть аккредитована Федерацией бобслея России

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея и скелетона Москвы в ближайшее время может стать восьмой региональной организацией, которая будет аккредитована Федерацией бобслея России. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"Год назад, когда я занял пост президента федерации бобслея, у нас было четыре аккредитованных региональных федераций, - заметил Зубков. - Это Федерация бобслея Краснодарского края, Федерация санного спорта и бобслея Красноярского края, Федерация бобслея Санкт-Петербурга и Федерация бобслея, скелетона и санного спорта Орловской области. Сейчас это количество возросло практически вдвое. Сейчас аккредитации также имеют федерации Иркутской, Московской, Воронежской областей. На подходе Москва".

25 сентября в Москве в здании Олимпийского комитета России состоялось расширенное совещание руководства Федерации бобслея России с представителями региональных федераций, на которых были заслушаны программы развития бобслея и скелетона в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском и Красноярских краях, а также Иркутской и Орловской областях.

"Пожалуй, впервые в истории нам удалось собрать практически все региональные федерации, которые поделились своими программами развития бобслея и скелетона, - отметил собеседник ТАСС. - Конечно, наши коллеги из регионов испытывают определенные проблемы в своей деятельности, но самое главное, что все эти вопросы сегодня были озвучены. Региональным федерациям очень важно было собраться вместе, чтобы обменяться опытом решения различных проблем и поделиться своими наработками".

Двукратный олимпийский чемпион Зубков был избран президентом Федерации бобслея России 2 июня 2016 года.