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Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенант

Спорт
25 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмены являются победителями финала "Бриллиантовой лиги"-2017

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная победительница летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и обладатель золотой медали ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу досрочно получили звания старший лейтенант. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА.

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"21 сентября министр обороны подписал приказ о присвоении званий старший лейтенант Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову досрочно", - отметила собеседница агентства.

Шубенков и Ласицкене также являются победителями финала "Бриллиантовой лиги"-2017. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду.

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