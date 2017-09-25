Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенант

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МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная победительница летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и обладатель золотой медали ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу досрочно получили звания старший лейтенант. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА.
"21 сентября министр обороны подписал приказ о присвоении званий старший лейтенант Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову досрочно", - отметила собеседница агентства.
Шубенков и Ласицкене также являются победителями финала "Бриллиантовой лиги"-2017. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал серебро, уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду.