Украина поддержала призыв ряда антидопинговых агентств отстранить сборную РФ от ОИ-2018

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к заявлению руководителей ряда антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), в котором требуется отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте антидопингового центра Украины.

14 сентября по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США), главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Играх-2018 из-за допинг- скандала. К 18 сентября количество антидопинговых организаций, входящих в NADO и поддержавших этот призыв, возросло до 28.

"Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву указанных стран относительно необходимости привлечения РФ к ответственности, в том числе, путем отстранения российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года", - говорится в сообщении.

Доклад Макларена

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию WADA по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Счои.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта. Данные доклада Макларена стали основанием для начала работы специальных комиссий МОК, которые, как ожидается, опубликуют итоги своих расследований до Игр-2018.

Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. В итоге российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе, а МПК не допустил всю российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016.

После выхода второй части доклада члены NADO в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях. Глава WADA Крейг Риди 13 сентября сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена. 24 сентября исполком WADA поддержал позицию Риди, который раскритиковал призыв NADO отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.