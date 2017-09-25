Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложным

Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалициюМеждународная панорама 25 сентября, 20:02
Сдать стадион и помочь "АвтоВАЗу": чем предстоит заняться врио главы Самарской областиПолитика 25 сентября, 19:56
Льды Арктики этим летом таяли быстрее обычногоСоциальная ответственность 25 сентября, 19:47
Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед ИталиейОбщество 25 сентября, 19:38
Нулевой обработки почв недостаточно для уменьшения нитратного загрязненияСоциальная ответственность 25 сентября, 19:36
Рынок алкоголя пора упорядочить: бизнес и чиновники обсудили вопросы регулирования рынкаЭкономика и бизнес 25 сентября, 19:32
Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложнымСпорт 25 сентября, 19:30
Никарагуа подпишет Парижское соглашение по климатуСоциальная ответственность 25 сентября, 19:27
Эксперты: Telegram-каналы идеальны для пиара, но далеки от журналистикиОбщество 25 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Ливерпуля" ожидают тяжелой игры против московского "Спартака" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английского клуба Юрген Клопп.
Игра группы Е "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 (мск).
"Спартак" - опытный соперник. Мы не питаем иллюзий, матч будем сложным, и мы к этому готовы, - сказал Клопп. - К матчу мы готовились в обычном режиме, как обычно".
Начало сезона из-за травмы пропустил бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фелиппе Коутиньо. "Сейчас он не в очень хорошей форме", - отметил Клопп.
Ранее СМИ сообщали, что "Ливерпуль" интересуется 25-летним голландским полузащитником "Спартака" Квинси Промесом. Клопп эту информацию не подтвердил. "Квинси - очень хороший игрок, я знаю, на что он способен. Но это не время и не место обсуждать трансферы", - отметил немецкий специалист.
"У него [Промеса] высокая скорость, он умеет обыгрывать один в один. Но команды не выигрывают из-за одного игрока. Конечно, его присутствие или отсутствие влияет на игру команды. Но футбол - командный вид", - сказал Клопп.