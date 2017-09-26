Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в матче с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В среду ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Фернандес получил сотрясение мозга в субботу, в матче с "Динамо" (0:0).
"Марио - боец. Если есть хоть один шанс сыграть, он всегда старается сделать это. Зная его, его появления [на поле] можно ожидать", - сказал Гончаренко.
В первом туре армейцы взяли верх над португальской "Бенфикой" на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский "Базель" (3:0).