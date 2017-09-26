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Футболист ЦСКА Фернандес тренируется индивидуально накануне матча с "Манчестер Юнайтед"

Спорт
26 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе накануне матча Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает с места событий корр. ТАСС.

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Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки.

Фернандес получил сотрясения мозга в прошедшем в субботу матче чемпионата России с "Динамо" (0:0). Ранее во вторник главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что с учетом бойцовских качеств игрока его появление на поле не исключено.

Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" пройдет на "ВЭБ-Арене" в среду, начало - в 21:45 мск.

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