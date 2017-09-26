Футболист Диего Коста подписал контракт с "Атлетико"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нападающий Диего Коста подписал контракт с испанским футбольным клубом "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.
В субботу и понедельник 28-летний Коста прошел медицинское обследование. "Атлетико" сможет заявить испанца в состав команды не раньше января, когда откроется зимнее трансферное окно. Ранее Спортивный арбитражный суд (КАС) отклонил апелляцию "Атлетико" на запрет регистрировать новых игроков в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов, поэтому клуб не может регистрировать новых игроков до января. Коста будет выступать под 18-м номером.
"Я счастлив вернуться домой, я всегда говорил, что "Атлетико" - мой дом, - сказал Коста. - У меня огромное желание помочь команде, я отдам ей все силы".
По данным газеты Marca, "Атлетико" заплатил за переход Косты из английского "Челси" €60 млн.
В начале июня Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер "Челси" Антонио Конте прислал ему сообщение о том, что он не входит в его планы на предстоящий сезон.
Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе "Челси". В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Коста перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет. Испанский форвард играл за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, првоедя за команду 94 игры и забив 43 мяча.