Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия приблизилась к Франции, но не оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это случилось после того, как во вторник во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" дома сыграл вничью с английским "Ливерпулем" (1:1), а представляющий Францию "Монако" на своем поле потерпел поражение от португальского "Порту" (0:3).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 45,582 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 48,415, а Португалии - 41,915. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Германия и Италия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

В среду во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в Москве с "Манчестер Юнайтед". В четверг во втором туре группового турнира Лиги Европы "Локомотив" в Москве сразится с чешским "Фаставом", а "Зенит" в Санкт- Петербурге встретится с испанским "Реал Сосьедадом".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.