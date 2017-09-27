Жуков: "Спартак" в матче с "Ливерпулем" не мог претендовать на большее, чем ничья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничья была максимально возможным результатом для московского "Спартака" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским "Ливерпулем". Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

"Результатом доволен. В чемпионате России надо бороться так же, как сегодня, тогда все будет. Ведь сегодня было сложно, но смогли", - сказал Жуков.

На вопрос, мог ли "Спартак" претендовать на большее в матче с "Ливерпулем", президент ОКР ответил: "Нет, конечно, все-таки половины состава не было, да и "Ливерпуль" - прекрасная команда".

"Плей-офф? Почему бы и нет, если будут показывать такую игру и в дальнейшем", - отметил Жуков, являющийся болельщиком "Спартака".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".