Футболист "Спартака" Самедов надеется, что избежал серьезной травмы в игре с "Ливерпулем"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов надеется, что избежал серьезного повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл дома вничью с английской командой со счетом 1:1. Самедов был заменен во втором тайме в результате повреждения.

"Надеюсь, что избежал серьезного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина, - сказал Самедов. - Конечно, "Ливерпуль" - это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью" 17 октября.