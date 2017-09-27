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Футболист "Спартака" Самедов надеется, что избежал серьезной травмы в игре с "Ливерпулем"

Спорт
27 сентября, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Полузащитник был заменен во втором тайме встречи

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Александр Самедов

Александр Самедов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов надеется, что избежал серьезного повреждения в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл дома вничью с английской командой со счетом 1:1. Самедов был заменен во втором тайме в результате повреждения.

"Надеюсь, что избежал серьезного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина, - сказал Самедов. - Конечно, "Ливерпуль" - это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью" 17 октября.

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