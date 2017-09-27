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ФИФА: отставки губернаторов не повлияют на подготовку России к ЧМ-2018

Спорт
27 сентября, 10:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

Ранее Владимир Путин принял отставку губернаторов Николая Меркушкина (Самарская область) и Валерия Шанцева (Нижегородская область)

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Отставки губернаторов в регионах не скажутся на подготовке России к чемпионату мира по футболу. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

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Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернаторов Николая Меркушкина (Самарская область) и Валерия Шанцева (Нижегородская область). Вместо Меркушкина врио губернатора назначен Дмитрий Азаров, вместо Шанцева - Глеб Никитин.

"Любые перестановки во власти, в том числе и в верхах, не скажутся на проведении матчей чемпионата мира. Составлены графики, мы по ним работаем", - сказал Смит.

Окончание строительства стадионов в Самаре и Нижнем Новгороде запланировано на декабрь. "Самара-Арена" и стадион "Нижний Новгород" примут по четыре матча группового этапа, а также игры 1/8 финала и 1/4 финала турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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