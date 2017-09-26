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Никитин: матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровне

Спорт
26 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Во вторник Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, Никитин был назначен врио главы региона

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Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин

Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин уверен, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в регионе на высочайшем уровне.

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"Это огромный вызов, задача ближайшего дня, о которой, конечно же, ни в коем случае мы не должны забывать. Мы не имеем выбора, альтернативы: просто обязаны закончить строительство и провести сам чемпионат на самом-самом высоком уровне. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Никитин во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены - 45 тысяч мест, срок сдачи - декабрь 2017 года.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин, который до этого занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России.

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