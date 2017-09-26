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Отставка Шанцева не отразилась на работе клуба КХЛ "Торпедо"

Спорт
26 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Валерий Шанцев является председателем правления "Торпедо"

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области не отразилась на клубе Континентальной хоккейной лиги "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородского клуба Виктор Харитонов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Шанцева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. Шанцев является председателем правления "Торпедо".

"Прокомментировать ничего не могу. У нас все в штатном режиме, никаких изменений нет. Мы сыграли вчера, сейчас готовимся к поездке", - сказал Харитонов.

"Торпедо" в понедельник выиграло у "Адмирала" со счетом 3:0. Нижегородцы в ближайшее время проведут серию выездных игр с "Витязем", ЦСКА, "Йокеритом" и "Слованом".

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