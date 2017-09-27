Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА не видит рисков по реконструкции арены в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Спорт
27 сентября, 10:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

По словам директора департамента ФИФА Колина Смита, делегация посмотрит тренировочные площадки Екатеринбурга и ознакомятся с видами города

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не видит никаких рисков по реконструкции "Екатеринбург-Арены", которая примет в следующем году матчи чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Смотрите также

"Екатеринбург-Арена" будет открыта в декабре

Глава МЧС распорядился провести подготовку по английскому языку в Екатеринбурге к ЧМ-2018

"Мы провели осмотр стадионов, довольны тем, как идут работы. Никаких рисков мы не увидели, осуществляется тонкая настройка стадиона, - сказал Смит. - Нужно как можно быстрее наладить перемещение на стадионе, внимательно следим за ситуацией".

По словам директора департамента ФИФА, делегация посмотрит тренировочные площадки Екатеринбурга и ознакомятся с видами города. "Мы составили подробный план по безопасности, довольны тем, как прошли матчи Кубка конфедераций, и надеемся, что также пройдут и матчи чемпионата мира", - отметил Смит.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира арена будет вмещать 35 тысяч зрителей, после завершения чемпионата мира вместимость будет снижена до 23 тысяч человек. Как ранее рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, открыть стадион после реконструкции планируется в декабре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама