ФИФА не видит рисков по реконструкции арены в Екатеринбурге к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не видит никаких рисков по реконструкции "Екатеринбург-Арены", которая примет в следующем году матчи чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Мы провели осмотр стадионов, довольны тем, как идут работы. Никаких рисков мы не увидели, осуществляется тонкая настройка стадиона, - сказал Смит. - Нужно как можно быстрее наладить перемещение на стадионе, внимательно следим за ситуацией".

По словам директора департамента ФИФА, делегация посмотрит тренировочные площадки Екатеринбурга и ознакомятся с видами города. "Мы составили подробный план по безопасности, довольны тем, как прошли матчи Кубка конфедераций, и надеемся, что также пройдут и матчи чемпионата мира", - отметил Смит.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира арена будет вмещать 35 тысяч зрителей, после завершения чемпионата мира вместимость будет снижена до 23 тысяч человек. Как ранее рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, открыть стадион после реконструкции планируется в декабре.