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СКА продлил победную серию в КХЛ до 16 матчей, обыграв "Сибирь"

Спорт
27 сентября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Шведский защитник СКА Патрик Херсли отличился в шестой игре КХЛ подряд, установив рекорд клуба по продолжительности голевой серии

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА шайбы забросили Сергей Широков (14-я минута), Максим Карпов (22) и Патрик Херсли (44). Шведский защитник Херсли отличился в шестой игре КХЛ подряд, установив рекорд клуба среди игроков по продолжительности голевой серии.

Для СКА эта победа стала 16-й подряд с начала чемпионата КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции с 45 очками. "Сибирь" занимает седьмое место в Восточной конференции с 24 очками.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "Сибирь" также в гостях встретится с казанским "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 2 октября.

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