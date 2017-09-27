СКА продлил победную серию в КХЛ до 16 матчей, обыграв "Сибирь"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА победил новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА шайбы забросили Сергей Широков (14-я минута), Максим Карпов (22) и Патрик Херсли (44). Шведский защитник Херсли отличился в шестой игре КХЛ подряд, установив рекорд клуба среди игроков по продолжительности голевой серии.

Для СКА эта победа стала 16-й подряд с начала чемпионата КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции с 45 очками. "Сибирь" занимает седьмое место в Восточной конференции с 24 очками.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "Сибирь" также в гостях встретится с казанским "Ак Барсом". Обе встречи пройдут 2 октября.

В каждом матче забивает Патрик - шесть подряд! Это рекорд для СКА, причем включая нападающих даже. Невероятно и 3:0 в нашу! #СИБСКА pic.twitter.com/04jF6enb5R — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 27 сентября 2017 г.