Главный тренер "Фастава" не видит проблемы в позднем времени начала матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник не видит проблемы в позднем времени начала матча группового этапа Лиги Европы по футболу против московского "Локомотива". Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск. Ранее наставник "Локомотива" Юрий Семин посетовал на позднее начало игры.

"В принципе нам не мешает позднее начало матча. Кому это мешает, так это зрителям, для них это не очень удобно. В последние три дня мы специально проводили тренировки, готовясь к позднему началу игры", - сообщил специалист.

"Команда долго добиралась по пробкам, но это обычная проблема в современной ситуации, стоит относиться к этому вопросу философски. Стадион очень нравится, большая честь выступать здесь. Надеюсь, когда-нибудь такой же стадион будет построен у нас", - сказал Паник.