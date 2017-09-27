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Главный тренер "Фастава" не видит проблемы в позднем времени начала матча с "Локомотивом"

Спорт
27 сентября, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее наставник "Локомотива" Юрий Семин посетовал на позднее начало игры

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер чешского "Фастава" Богумил Паник не видит проблемы в позднем времени начала матча группового этапа Лиги Европы по футболу против московского "Локомотива". Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск. Ранее наставник "Локомотива" Юрий Семин посетовал на позднее начало игры.

"В принципе нам не мешает позднее начало матча. Кому это мешает, так это зрителям, для них это не очень удобно. В последние три дня мы специально проводили тренировки, готовясь к позднему началу игры", - сообщил специалист.

"Команда долго добиралась по пробкам, но это обычная проблема в современной ситуации, стоит относиться к этому вопросу философски. Стадион очень нравится, большая честь выступать здесь. Надеюсь, когда-нибудь такой же стадион будет построен у нас", - сказал Паник.

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