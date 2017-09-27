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ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболу

Спорт
27 сентября, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В финале армейцы встретятся с "Химками"

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над турецкой "Дарюшшафакой" со счетом 81:75 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 19 очков.

В финале ЦСКА встретится с другой российской командой "Химки", которая ранее оказалась сильнее греческого "Панатинаикоса" - 73:70. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.

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