Итудис: участие ЦСКА в Кубке Гомельского является важной частью подготовки к сезону

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в Кубке Гомельского является важным этапом в подготовке баскетболистов ЦСКА к новому сезону. Об этом ТАСС рассказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА одержал победу над турецкой "Дарюшшафакой" со счетом 81:75 в полуфинале Кубка Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

"Кубок Гомельского очень полезен для нас, потому что мы только начали подготовку к сезону в полном составе. Буквально вчера поработали полтора часа и все, - сказал Итудис. - Задача на сезон? Быть здоровыми, и показывать хороший баскетбол".

"В команде много новых игроков, нужно игровое время, чтобы просто узнать друг друга. Пока что я даже не очень представляю, что из себя представляет команда в целом", - добавил тренер.

В финале ЦСКА встретится с другой российской командой "Химки", которая ранее оказалась сильнее греческого "Панатинаикоса" - 73:70. Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.