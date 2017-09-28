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УЕФА ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд "Спартака" и "Ливерпуля"

Спорт
28 сентября, 11:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что "Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд российского "Спартака" и "Ливерпуля", в котором, по информации британских СМИ, игрок английского клуба якобы подвергся расистским оскорблениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что "Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, который прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу", - говорится в сообщении УЕФА.

Основные команды "Спартака" и "Ливерпуля" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью - 1:1. Бразильское издание O Globo после его окончания сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес 25-летнего сенегальского полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане, но этот факт не нашел подтверждения в рапорте УЕФА.

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил ТАСС, что в организацию не поступало информации о расистских проявлениях на матче "Спартака" и "Ливерпуля". При этом он заметил, что зачастую зарубежные СМИ целенаправленно приезжают на спортивные соревнования в Россию, чтобы "написать какую-нибудь гадость".

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