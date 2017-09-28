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"Нижний Новгород" сыграет в Кубке Европы FIBA после вылета из Лиги чемпионов

Спорт
28 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Во вторник российский клуб уступил бельгийскому "Антверпену" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил выступление на турнире

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ТАСС, 28 сентября. "Нижний Новгород" после вылета из Лиги чемпионов решил воспользоваться возможностью выступить в Кубке Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во вторник российский клуб уступил бельгийскому "Антверпену" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил выступление на турнире. "Нижний Новгород", как команда выбывшая из Лиги чемпионов, воспользовалась опцией, позволяющей стать участником Кубка Европы.

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"Нижний Новгород" попал в группу H, где также выступит македонский клуб "Карпош Соколи". Еще два участника квартета определятся в квалификационном раунде в парах "Сольноки Олай" (Венгрия) - "Седертелье Кингз" (Швеция), "Балкан" (Болгария) - "Фалко Вулкано" (Венгрия). Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, к ним присоединятся восемь клубов, выбывших на групповом этапе Лиги чемпионов.

В первом матче регулярного сезона Кубка Европы Нижний Новгород сыграет дома 18 октября с победителя пары "Балкан" - "Фалко Вулкано".

Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в которой играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

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