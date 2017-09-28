СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой пост

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бертомеу останется на своем посту, ему не был выдвинут вотум недоверия. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

1 сентября Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента "Барселоны" в 2015 году, начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия руководству команды и президенту Бертомеу. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей членов клуба.

Вместо 16570 подписей было собрано 12504.