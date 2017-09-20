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ФК "Барселона" осудил ограничение свобод после обысков в правительстве Каталонии

Спорт
20 сентября, 15:34 UTC+3 ТАСС

В ходе обысков были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов

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ТАСС, 20 сентября. Футбольный клуб "Барселона" отреагировал на обыски и аресты в правительстве Каталонии, осудив ограничение свобод, и выступив за соблюдение права на свободу слова и самоопределение. Соответствующее заявление было опубликовано в среду в "Твиттере" каталонского клуба.

"В свете событий, которые произошли в последние дни и, в частности, сегодня, учитывая текущую политическую ситуацию в Каталонии, ФК "Барселона" будучи верен своей исторической приверженности защищать нацию, демократию, свободу слова и право на самоопределение осуждает любой акт, который мог бы воспрепятствовать соблюдению этих прав, - говорится в документе. - В этой связи ФК "Барселона" публично выражает поддержку всем людям, организациям и институтам, которые прилагают усилия для того, чтобы эти права соблюдались".

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"С глубочайшим уважением к своему многообразному составу участников ФК "Барселона" продолжит поддерживать волю большинства каталонцев и будет делать это в цивилизованном, мирном и образцовом ключе", - отмечается в сообщении клуба.

Ранее в среду Гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов. По данным ЭФЭ, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, региональные власти утверждают, что плебисцит состоится.

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