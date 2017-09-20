Глава Каталонии: правительство подверглось агрессии со стороны МВД Испании

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ТАСС, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Каталонии стало жертвой спланированной агрессии со стороны испанских правоохранительных органов. Об этом заявил в среду глава Каталонии Карлес Пучдемон, выступая с официальной реакцией на обыски и аресты, которые проводились в ряде ведомств автономии.
"Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии со стороны сил полиции Министерства внутренних дел Испании", - приводятся слова Пучдемона на официальной странице правительства Каталонии в Twitter.
"У этой агрессии нет никаких законных оснований", - добавил он. "Все это было произведено с нарушением верховенства закона и всех конституционных гарантий, а также Хартии ЕС по правам человека", - подчеркнул Пучдемон.
"It was perpetrated by violating the rule of law and all of constitutional guarantees and violating the EU Charter of Fundamental Rights"— Catalan Government (@catalangov) 20 сентября 2017 г.
В среду гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Были задержаны 12 человек, в их числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, а также сотрудники ряда департаментов. По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному на 1 октября референдуму о независимости автономии.
В настоящее время в центре Барселоны собрались около 2 тысяч протестующих против действий испанских властей. Манифестанты скандируют лозунги "Мы проголосуем!" и держат в руках плакаты с надписью "Пусть это видит вся Европа!".