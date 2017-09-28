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"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
28 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Уфимский клуб добился победы со счетом 3:2

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в овертайме проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Никита Филатов (36-я минута) и Кирилл Дьяков (53). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Вячеслав Солодухин (25), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62).

"Салават Юлаев" занимает второе место в Восточной конференции с 26 очками, "Лада" - 13-ю строчку с 10 очками.

В следующем матче "Салават Юлаев" 2 октября примет ханты-мансийскую "Югру". "Лада" днем ранее на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".

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