"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановленоПроисшествия 28 сентября, 20:18
"Металлург" в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 28 сентября, 19:48
Гидрометцентр: снега в Москве в ближайшие дни не ожидаетсяОбщество 28 сентября, 19:40
Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезоньеСпорт 28 сентября, 19:38
Визиты Владимира Путина в Турцию. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 19:33
Путин и Эрдоган открыли российско-турецкие переговорыПолитика 28 сентября, 19:18
Логистический комплекс "Ашан" в Домодедове введут в эксплуатацию в конце 2018 годаЭкономика и бизнес 28 сентября, 19:16
"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в овертайме проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев отличились Никита Филатов (36-я минута) и Кирилл Дьяков (53). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Вячеслав Солодухин (25), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62).
"Салават Юлаев" занимает второе место в Восточной конференции с 26 очками, "Лада" - 13-ю строчку с 10 очками.
В следующем матче "Салават Юлаев" 2 октября примет ханты-мансийскую "Югру". "Лада" днем ранее на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".