"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в овертайме проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Никита Филатов (36-я минута) и Кирилл Дьяков (53). За "Салават Юлаев" шайбы забросили Вячеслав Солодухин (25), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62).

"Салават Юлаев" занимает второе место в Восточной конференции с 26 очками, "Лада" - 13-ю строчку с 10 очками.

В следующем матче "Салават Юлаев" 2 октября примет ханты-мансийскую "Югру". "Лада" днем ранее на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".