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"Металлург" в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Спорт
28 сентября, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Основное время завершилось со счетом 2:2

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Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в серии послематчевых буллитов обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время завершилось со счетом 2:2 Шайбами в составе хозяев отметились Илья Берестенников (5-я минута) и Ян Коварж (27). У гостей отличились Дэн Секстон (19) и Александр Авцин. Победный буллит реализовал Мэтт Эллисон.

"Металлург" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками в активе. Набравший 29 очков "Нефтехимик" идет на третьем месте.

В следующем матче "Металлург" 1 октября на своей площадке сыграет с тольяттинской "Ладой". "Нефтехимик" 2 октября дома встретится с астанинским "Барысом".

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