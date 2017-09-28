"Металлург" в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" в серии послематчевых буллитов обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время завершилось со счетом 2:2 Шайбами в составе хозяев отметились Илья Берестенников (5-я минута) и Ян Коварж (27). У гостей отличились Дэн Секстон (19) и Александр Авцин. Победный буллит реализовал Мэтт Эллисон.
"Металлург" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками в активе. Набравший 29 очков "Нефтехимик" идет на третьем месте.
В следующем матче "Металлург" 1 октября на своей площадке сыграет с тольяттинской "Ладой". "Нефтехимик" 2 октября дома встретится с астанинским "Барысом".