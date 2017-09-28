Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной России

Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"Международная панорама 28 сентября, 22:07
"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома БайконурКосмос 28 сентября, 21:57
Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:54
"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 28 сентября, 21:53
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:53
Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной РоссииСпорт 28 сентября, 21:50
"Ашан" планирует запустить в России онлайн-продажи продуктов питанияЭкономика и бизнес 28 сентября, 21:41
Трефилов: гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой ПортугалииСпорт 28 сентября, 21:37
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часовПолитика 28 сентября, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Гандболистка Юлия Манагарова принесет большую пользу сборной России благодаря своему опыту. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.
В четверг спортсменка вышла на площадку в составе российской сборной в матче против команды Португалии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2018 года. Этот матч стал дебютным для Манагаровой за сборную России.
"Юлия - опытная гандболистка, она принесет нам пользу. Она нам действительно необходима, а сегодня она закрывала дыру в защите", - сказал Трефилов.
Манагарова не могла выступать за российскую команду из- за карантина и пропустила Олимпийские игры в Рио-де- Жанейро, где сборная России завоевала золотые награды.
В составе команды Украины Манагарова провела 48 матчей, забила 193 мяча. Гандболистка трижды участвовала в чемпионатах Европы и дважды - в первенствах мира. В клубной карьере спортсменка, выступавшая за украинский "Смарт" и румынский "Олтхим", по три раза становилась победительницей чемпионатов Украины и Румынии.
С 2013 года она выступает за российский клуб "Ростов- Дон".