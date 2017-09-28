Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Гандболистка Юлия Манагарова принесет большую пользу сборной России благодаря своему опыту. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

В четверг спортсменка вышла на площадку в составе российской сборной в матче против команды Португалии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2018 года. Этот матч стал дебютным для Манагаровой за сборную России.

"Юлия - опытная гандболистка, она принесет нам пользу. Она нам действительно необходима, а сегодня она закрывала дыру в защите", - сказал Трефилов.

Манагарова не могла выступать за российскую команду из- за карантина и пропустила Олимпийские игры в Рио-де- Жанейро, где сборная России завоевала золотые награды.

В составе команды Украины Манагарова провела 48 матчей, забила 193 мяча. Гандболистка трижды участвовала в чемпионатах Европы и дважды - в первенствах мира. В клубной карьере спортсменка, выступавшая за украинский "Смарт" и румынский "Олтхим", по три раза становилась победительницей чемпионатов Украины и Румынии.

С 2013 года она выступает за российский клуб "Ростов- Дон".