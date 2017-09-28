Кокорин: против "Спартака" в последнее время все соперники выдают крутые матчи

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Все соперники показывают крутую игру в последних матчах против московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение журналистам высказал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин.
В четверг "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в чемпионате против махачкалинского "Анжи", который в предыдущем туре сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).
"Против "Спартака" в последнее время все выдают крутые матчи. А нам нужно обязательно выиграть перед паузой на игры сборной", - поделился мнением о предстоящем сопернике Кокорин.
Встреча "Анжи" - "Зенит" пройдет 1 октября.