Кокорин: против "Спартака" в последнее время все соперники выдают крутые матчи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Все соперники показывают крутую игру в последних матчах против московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение журналистам высказал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин.

В четверг "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в чемпионате против махачкалинского "Анжи", который в предыдущем туре сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).

"Против "Спартака" в последнее время все выдают крутые матчи. А нам нужно обязательно выиграть перед паузой на игры сборной", - поделился мнением о предстоящем сопернике Кокорин.

Встреча "Анжи" - "Зенит" пройдет 1 октября.