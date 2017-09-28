Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кокорин: против "Спартака" в последнее время все соперники выдают крутые матчи

Спорт
28 сентября, 23:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Следующий матч сине-бело-голубые проведут в чемпионате против махачкалинского "Анжи", который в предыдущем туре сыграл вничью со "Спартаком"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Все соперники показывают крутую игру в последних матчах против московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение журналистам высказал нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин.

В четверг "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в чемпионате против махачкалинского "Анжи", который в предыдущем туре сыграл вничью со "Спартаком" (2:2).

"Против "Спартака" в последнее время все выдают крутые матчи. А нам нужно обязательно выиграть перед паузой на игры сборной", - поделился мнением о предстоящем сопернике Кокорин.

Встреча "Анжи" - "Зенит" пройдет 1 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией
4
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
5
Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"
6
Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах
7
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама