Семин: игра с "Фаставом" сложилась хорошо, потому что "Локомотив" активно начал матч

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Матч Лиги Европы против чешского "Фастава" хорошо сложился для московского "Локомотива", потому что железнодорожники активно начали с первых минут встречи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В четверг "Локомотив" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский "Фастав" со счетом 3:0. Все голы были забиты в первые 17 минут игры.
"Очень хорошее начало, быстро забитые голы. Впервые в сезоне мы так активно стартовали, доставили радость болельщикам, потому что давно не выигрывали в еврокубках. Игра хорошо сложилась, потому что мы очень активно начали. В штрафной площади соперника было очень много предложений", - сказал Семин.
"Лысов хорошо играл в пас. Сложно вообще говорить, но мне казалось, что он ни в чем не ошибался, но завтра посмотрю еще. У нас есть группа из 20 игроков, одни играют больше, другие - меньше. Может быть, Дима Баринов сыграет в следующем матче", - отметил тренер.
В следующем туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет против молдавского "Шерифа". В тот же день в Чехии "Фастав" примет датский "Копенгаген".