Попавший в ДТП футболист "Манчестер Сити" Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

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ТАСС, 29 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, пострадавший в ДТП в Амстердаме, пройдет дополнительное медицинское обследование в клубе в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ранее газета Ole сообщала, что Агуэро, который проводил свой выходной в Амстердаме, возвращался на такси в аэропорт, но водитель не справился с управлением и врезался в столб. 29-летний аргентинец, по информации издания, сломал ребро и будет восстанавливаться после травмы около двух месяцев.
Агуэро приедет в Манчестер в пятницу. После медосмотра клубными врачами будет окончательно определено состояние нападающего в преддверии субботнего матча чемпионата Англии против "Челси".
Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе испанского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.