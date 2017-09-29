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Попавший в ДТП футболист "Манчестер Сити" Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

Спорт
29 сентября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Агуэро, который проводил свой выходной в Амстердаме, возвращался на такси в аэропорт, но водитель не справился с управлением и врезался в столб

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Серхио Агуэро

Серхио Агуэро

©  EPA/PETER POWELL

ТАСС, 29 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, пострадавший в ДТП в Амстердаме, пройдет дополнительное медицинское обследование в клубе в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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СМИ: футболист "Манчестер Сити" Агуэро сломал ребро в результате ДТП

Ранее газета Ole сообщала, что Агуэро, который проводил свой выходной в Амстердаме, возвращался на такси в аэропорт, но водитель не справился с управлением и врезался в столб. 29-летний аргентинец, по информации издания, сломал ребро и будет восстанавливаться после травмы около двух месяцев.

Агуэро приедет в Манчестер в пятницу. После медосмотра клубными врачами будет окончательно определено состояние нападающего в преддверии субботнего матча чемпионата Англии против "Челси".

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе испанского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.

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