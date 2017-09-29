Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с Уайлдером

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ТАСС, 29 сентября. Кубинский супертяжеловес Луис Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил в Twitter президент WBC Маурисио Сулейман.
"WBC получил подтверждение, что Ортис сдал положительный допинг-тест", - написал Сулейман. При этом глава организации не сообщил, какое вещество было найдено в анализах кубинца.
Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке.
@WBCBoxing has received confirmation from @Vada_Testing that Luis Ortiz has tested positive for a banned substance under #CleanBoxingProgram— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 29 сентября 2017 г.
Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса - ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде, а также лишен завоеванного в бою титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.