Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с Уайлдером

ТАСС, 29 сентября. Кубинский супертяжеловес Луис Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил в Twitter президент WBC Маурисио Сулейман.

"WBC получил подтверждение, что Ортис сдал положительный допинг-тест", - написал Сулейман. При этом глава организации не сообщил, какое вещество было найдено в анализах кубинца.

Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке.

@WBCBoxing has received confirmation from @Vada_Testing that Luis Ortiz has tested positive for a banned substance under #CleanBoxingProgram — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 29 сентября 2017 г.

Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса - ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде, а также лишен завоеванного в бою титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.