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Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с Уайлдером

Спорт
29 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Поединок должен был состояться 4 ноября в Нью-Йорке

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Кубинский боксер Луис Ортис (справа)

Кубинский боксер Луис Ортис (справа)

© AP Photo/Rich Schultz, архив

ТАСС, 29 сентября. Кубинский супертяжеловес Луис Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщил в Twitter президент WBC Маурисио Сулейман.

"WBC получил подтверждение, что Ортис сдал положительный допинг-тест", - написал Сулейман. При этом глава организации не сообщил, какое вещество было найдено в анализах кубинца.

Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке.

Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса - ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной допинг-пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде, а также лишен завоеванного в бою титула "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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