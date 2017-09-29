Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов года

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МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира в Лондоне в прыжках в высоту Данил Лысенко 10 октября начнет подготовку к новому сезону, в котором одним из самых важных для него стартов будет зимнее мировое первенство в британском Бирмингеме. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Загорулько.
Летний ЧМ-2017 в Лондоне стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере. Несмотря на отсутствие опыта и травму ноги, россиянин, выступавший на турнире в статусе нейтрального спортсмена, сумел стать серебряным призером.
"В следующем сезоне мы настроены выступить на зимнем мировом первенстве и будем очень серьезно к нему готовиться, - заметил Загорулько. - Данил уже вырос, чемпионат мира в Лондоне стал для него хорошей школой, где он понял разницу между крупнейшими международными соревнованиями и внутрироссийскими стартами".
"Мы начинаем подготовку к сезону 10 октября в Кисловодске на базе Минспорта на высоте 1100 метров, - продолжил тренер. - Там созданы все условия для плодотворной работы. Данил уже прошел курс реабилитации в крымских Саках, где принимал грязевые ванны. Сейчас он полностью готов к работе".
Загорулько сообщил, что Башкирия - регион, который представляет Лысенко на российских турнирах, - премировала своего легкоатлета за серебро ЧМ в Лондоне 50 тысячами рублей. "Это меньше тысячи долларов США. Имея две профессиональных команды по футболу и хоккею с миллионными бюджетами, такой маленькой суммой премировать своего лучшего легкоатлета просто стыдно. Пусть это останется на их совести", - заметил тренер.
Чемпионат мира - 2018 в помещении пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.