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Главный тренер женской сборной РФ по волейболу не смог объяснить поражение в 1/4 финала ЧЕ

Спорт
29 сентября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Константин Ушаков был назначен главным тренером сборной за несколько дней до чемпионата Европы - 2017, сменив на этом посту Владимира Кузюткина, который стал старшим тренером команды

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков не смог объяснить поражение команды в 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане. Слова Ушакова приводит пресс-служба турнира.

Сборная России проиграла турчанкам в 1/4 финала чемпионата Европы со счетом 0-3. В полуфинале сборная Турции сыграет с командой Сербии.

"У меня нет слов, мне нечего сказать об этом матче", - прокомментировал главный тренер сборной России поражение команды.

Сборная России выиграла два последних чемпионата Европы (2013, 2015). Ушаков был назначен главным тренером сборной за несколько дней до нынешнего турнира, сменив на этом посту Владимира Кузюткина, который стал старшим тренером команды.

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Женский ЧЕ-2017 по волейболу
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