Северная Осетия примет фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа впервые пройдет в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится в восьмой раз при поддержке Минкавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ".

Фестиваль пройдет с участием представителей всех регионов СКФО. По предварительным данным, его посетит порядка 6 тысяч гостей.

"Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа традиционно любим жителями субъектов СКФО, и с каждым годом принимает все больше гостей из других российских регионов. Пусть эта традиция укореняется и процветает еще долгие годы. Уверен, что Северная Осетия, которая впервые принимает у себя самое масштабное спортивное и культурное событие Северного Кавказа, с успехом его проведет. Желаю участникам фестиваля удачи, а гостям - незабываемых впечатлений!", - сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, заместитель председателя организационного комитета VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Одес Байсултанов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Основные мероприятия пройдут на стадионе "Спартак" во Владикавказе. Участники фестиваля примут участие в соревнованиях по армспорту, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини-футболу, перетягиванию каната и других.

Впервые в рамках фестиваля предприниматели Северного Кавказа представят продукцию на ярмарке брендов "Сделано на Кавказе". Она пройдет на обновленном республиканском стадионе "Спартак", где и состоятся основные мероприятия фестиваля. Каждый регион представят примерно по пять производителей с сувенирной, сельскохозяйственной и другой продукцией.

Торжественная церемония выноса флага фестиваля пройдет с участием известных российских спортсменов.

Подворья всех регионов СКФО

Интересную и яркую культурную программу VIII фестиваля предварит открытие национальных подворий всех семи республик СКФО, которые развернутся 30 сентября на площадках в зоне стадиона "Спартак".

Каждый регион представит предметы традиционного быта, изделия народных промыслов и ремесел, а также блюда национальной кухни. Всего участников подворья будет около тысячи человек.

Концертная программа

Также на торжественной церемония открытия фестиваля выступят лучшие творческие коллективы семи субъектов СКФО, всего в выступлениях поучаствуют около 500 артистов.

Гостем фестиваля впервые станет и известный творческий коллектив - Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Автором сценария церемонии открытия фестиваля стал главный режиссер дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерта", заслуженный деятель искусств РФ Михаил Высоцкий.

Во второй день фестиваля, 1 октября, на специально построенной сцене на площадке перед национальными подворьями будут проходить выступления известных хореографических и вокальных коллективов, вокалистов и музыкантов Осетии, которые завершит песня "Осетия" Георгия Бугулова.