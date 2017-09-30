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Уэстбрук подписал новый контракт с клубом НБА "Оклахома"

Спорт
30 сентября, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

По данным ESPN, за шесть сезонов разыгрывающий защитник суммарно заработает рекордные в истории лиги $233 млн

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Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Американский разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук подписал новое многолетнее соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома". Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Условия контракта и его срок не разглашаются. Но, по данным ESPN, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. С учетом действующего соглашения, которое истекает в 2018 году, он за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн, а его среднегодовая зарплата составит $41 млн, что станет самой крупной выплатой игроку по контракту в истории лиги.

Предыдущий контракт с рекордной суммой принадлежал другому американскому баскетболисту из "Хьюстона" Джеймсу Хардену. Ранее он заключил четырехлетнее соглашение с клубом на общую сумму $228 млн, его среднегодовая зарплата составляет $38 млн.

Уэстбрук выступает за "Оклахому" с 2008 года, он был выбран клубом на драфте под общим четвертым номером. 28-летний баскетболист является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, самым ценным игроком прошедшего сезона НБА, шестикратным участником Матча всех звезд НБА.

В прошлом сезоне защитник побил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон - 42. В регулярном чемпионате НБА-2016/17 он в 81 матче в среднем набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи.

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