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Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Малайзии

Спорт
30 сентября, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Второй результат показал Кими Райкконен, третьим - Макс Ферстаппен

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/AHMAD YUSNI

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Малайзии.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 30,076 секунды. Второй результат показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен, третьим стал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Занимающий второе место в таблице чемпионата немец Себастьян Феттель из "Феррари" расположился на 20-м месте.

В Малайзии не выступает Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить россиянина от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли в квалификации показал 15-й результат, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший - 14-й.

Для Хэмилтона эта победа в квалификации стала 70-й в карьере. Гонка Гран-при Малайзии пройдет в воскресенье.

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