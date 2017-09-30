Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Малайзии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Малайзии.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 30,076 секунды. Второй результат показал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен, третьим стал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Занимающий второе место в таблице чемпионата немец Себастьян Феттель из "Феррари" расположился на 20-м месте.

В Малайзии не выступает Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить россиянина от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли в квалификации показал 15-й результат, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший - 14-й.

Для Хэмилтона эта победа в квалификации стала 70-й в карьере. Гонка Гран-при Малайзии пройдет в воскресенье.