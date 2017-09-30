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Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в России

Спорт
30 сентября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Ранее россиянин сообщил ТАСС, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ирландец Конор Макгрегор сохраняет заинтересованность в проведении поединка с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова Макгрегора приводит портал MMAfrenzy.

Ранее Нурмагомедов сообщил ТАСС, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее заявлял, что хочет встретиться с ним в России.

"Бой с Хабибом в России - это отличная идея, - сказал Макгрегор. - Это было бы безумие, посмотрим, что произойдет. Впрочем, я должен быть уверен, что он сможет уложиться в весовую категорию, потому что не собираюсь ехать туда просто так".

Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул "временного" чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем, связанных с ускоренной процедурой сгонки веса, отказался от проведения боя. Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн. В ночь на 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Лас-Вегасе, уступив сопернику техническим нокаутом в 10-м раунде.

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