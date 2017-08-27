Нурмагомедов заявил, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе

Флойд Мэйуэзер заявил, что рад уйти из бокса победителемСпорт 27 августа, 10:22
Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировалСпорт 27 августа, 10:20
Нурмагомедов заявил, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-ВегасеСпорт 27 августа, 10:03
Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор побил рекорд по количеству проданных трансляцийСпорт 27 августа, 10:02
Шлеменко: бой Мэйуэзер - Макгрегор не имеет отношения к спортуСпорт 27 августа, 9:54
СМИ: клубы НХЛ "Вегас" и "Рейнджерс" заинтересованы в дисквалифицированном ЗариповеСпорт 27 августа, 9:47
Ирландский боец Макгрегор подтвердил, что останется в UFCСпорт 27 августа, 9:41
Глава WBC: бокс доказал превосходство над ММА благодаря победе Мэйуэзера над МакрегоромСпорт 27 августа, 9:32
Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-ВегасеСпорт 27 августа, 9:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Нурмагомедов сообщил ТАСС.
Макгрегор в ночь на воскресенье уступил техническим нокаутом в десятом раунде американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему. Бой прошел по правилам бокса.
"Как и планировал, бой (против Мэйуэзера) прошел идеально, а я хотел, чтобы Конор не получил травму и был свежий после боя, но обязательно был с проигрышем, - сказал Нурмагомедов. - Теперь будем вести переговоры на 30 декабря (турнир UFC 219 в Лас-Вегасе). Если он выберет меня, в чем я сомневаюсь, но надежда есть, и скажет: "Давайте с Хабибом", это будет самый большой бой в легком весе, будем надеяться и вести переговоры".
"Я тяжело тренируюсь весь август, я на пути к лучшей форме. Если бой назначат на декабрь, то мы построим план, чтобы быть в форме. Я могу подготовиться к любому поединку", - добавил спортсмен.
Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул "временного" чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем отказался от проведения боя.
Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.