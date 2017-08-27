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Нурмагомедов заявил, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе

Спорт
27 августа, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Хабиб Нурмагомедов весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул "временного" чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем отказался от проведения боя

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Andre Penner

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Нурмагомедов сообщил ТАСС.

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Макгрегор в ночь на воскресенье уступил техническим нокаутом в десятом раунде американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему. Бой прошел по правилам бокса.

"Как и планировал, бой (против Мэйуэзера) прошел идеально, а я хотел, чтобы Конор не получил травму и был свежий после боя, но обязательно был с проигрышем, - сказал Нурмагомедов. - Теперь будем вести переговоры на 30 декабря (турнир UFC 219 в Лас-Вегасе). Если он выберет меня, в чем я сомневаюсь, но надежда есть, и скажет: "Давайте с Хабибом", это будет самый большой бой в легком весе, будем надеяться и вести переговоры".

"Я тяжело тренируюсь весь август, я на пути к лучшей форме. Если бой назначат на декабрь, то мы построим план, чтобы быть в форме. Я могу подготовиться к любому поединку", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул "временного" чемпиона UFC, однако из-за проблем со здоровьем отказался от проведения боя.

Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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