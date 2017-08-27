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Боксерский бой Мэйуэзер - Макгрегор не собрал аншлаг в Лас-Вегасе

Спорт
27 августа, 9:22 UTC+3 ТАСС

По информации журналиста CBS, бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 000

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T-Mobile Arena в Лас-Вегасе

T-Mobile Arena в Лас-Вегасе

© EPA/NINA PROMMER

ТАСС, 27 августа. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером не собрал аншлаг на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист CBS Брайан Кэмпбэлл.

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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

По информации журналиста, бой посетило 14 623 зрителя при вместимости арены в 20 тыс.

Рекорд посещаемости боксерского поединка был установлен 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, когда украинец Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Вместимость стадиона "Уэмбли" составляет 90 тыс., все билеты на бой были выкуплены в первых числах апреля.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

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