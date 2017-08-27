Макгрегор назвал справедливой победу Мэйуэзера в боксерском поединке

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ТАСС, 27 августа. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор считает победу американского боксера Флойда Мэйуэзера в поединке по правилам бокса справедливой. Слова Макгрегора приводит Би-би-си.
Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
"Ранние раунды были очень удобными для Флойда, он успел приспособиться ко мне, - сказал Макгрегор. - Справедливый бой, но я думаю, что рефери поторопился с остановкой. Это была усталость, но судья мог бы позволить мне продолжить. Никто не рисковал в этом бою, кроме меня, но и для меня настанут лучшие времена".
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.