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Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером

Спорт
27 августа, 8:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам российского бойца смешанного стиля, Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проделали в ринге легкую работу за большие деньги

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боксерский поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером стал "ограблением". Такое мнение ТАСС выразил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Есть фильм "Ограбление по-американски" - так и было сейчас, - сказал Нурмагомедов. - Удары, то, как бойцы выкладывались, - вроде бы все было по-настоящему, но Мэйуэзер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мэйуэзер работал весь бой первым номером, как можно назвать это "боем века"? Я так не считаю, а вот "бой личностей, которые заработали очень много денег за десять раундов" - это да, и Мэйуэзер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не внутри ринга, там все как раз было по-простому".

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

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